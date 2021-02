Covid-19, i dati di oggi nella nostra zona

Quattro nuovi casi a Treviglio, cinque a Pandino, due a Caravaggio e uno a Rivolta. Zero invece a Romano. Questi i dati di oggi sui nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore nei centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco. QUI l’ultimo report Comune per Comune.

La situazione in Lombardia

Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-73). A fronte di 27.624 tamponi effettuati, sono 1.515 i nuovi positivi (5,4%). Aumentano i ricoverati in terapia intensiva: sono 358 (+4), mentre scendono i ricoverati non in terapia intensiva: oggi sono 3.467 (-73). Sono stati 58 i morti.

I nuovi casi per provincia

Milano: 392 di cui 141 a Milano città;

Bergamo: 50;

Brescia: 430;

Como: 78;

Cremona: 54;

Lecco: 43;

Lodi: 36;

Mantova: 91;

Monza e Brianza: 130;

Pavia: 78;

Sondrio: 27;

Varese: 73.

