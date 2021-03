Covid-19, i dati di oggi nella Bassa: + 16 a Treviglio

Sedici nuovi casi a Treviglio (un incremento che non si vedeva in città da metà dicembre), undici a Caravaggio, 6 a Romano, uno solo a Pandino ma ben 15 a Rivolta d’Adda, oggi. Questa la situazione nei centri principali della nostra zona, sul fronte dei contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore. QUI i dati di ieri. Clicca sull’immagine per il dettaglio

A livello regionale

In Regione sono 5809 i nuovi contagi, a fronte di quasi 60mila tamponi (9,8%) In provincia di Bergamo sono 438, meno del record di ieri ma comunque un altro incremento quotidiano paragonabile al “picco” della seconda ondata. I decessi sono stati 66, mentre aumentano ancora i ricoveri, sia in Terapia intensiva (+27) che nei reparti (+186).

I casi per provincia

Milano: 1426

Brescia: 869

Varese:349

Monza e della Brianza: 750

Como: 378

Bergamo: 438

Pavia: 421

Mantova: 326

Cremona: 332

Lecco: 246

Lodi: 8

Sondrio: 90

