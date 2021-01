Covid-19, i dati di oggi nella Bassa: aumentano i ricoveri in Lombardia

Un solo nuovo caso di Covid-19 a Treviglio e due a Rivolta. Zero a Romano, Caravaggio e Pandino. Anche oggi a fronte di pochi tamponi effettuati su scala regionale sono pochi anche i nuovi casi rilevati nei centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco. Sono infatti poco più di 15mila i test processati a livello regionale. QUI i dati di ieri.

I dati in Lombardia

A fronte di 15.964 tamponi effettuati, sono 1.146 i nuovi positivi (7,1%). In aumento, invece, i ricoverati. In terapia intensiva sono 466 (+4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.641 (+119). I morti sono 54.

I nuovi casi per provincia

Milano: 355 di cui 135 a Milano città;

Bergamo: 26;

Brescia: 135;

Como: 54;

Cremona: 7;

Lecco: 37;

Lodi: 39;

Mantova: 154;

Monza e Brianza: 48;

Pavia: 95;

Sondrio: 52;

Varese: 144.

