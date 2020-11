Covid-19, i dati di oggi in Lombardia, in Provincia e nella Bassa

Tre nuovi casi a Treviglio, due a Romano, tre a Caravaggio e ben 19 a Rivolta e 11 a Pandino. Gli incrementi dei casi positivi di oggi vedono soprattutto i grossi centri dell’alto Cremasco come più colpiti.

In Bergamasca, complessivamente, ci sono stati 172 tamponi positivi, dei quali 23 a Bergamo città. In Regione l’incremento è di 9291, pari al 21,6% dei tamponi effettuati.

La situazione in Lombardia

Di seguito i numeri di ricoveri e decessi in Regione, con i relativi incrementi rispetto a ieri.

in terapia intensiva: 782 (+18)

i ricoverati non in terapia intensiva: 7.047 (+140)

i decessi, totale complessivo: 18.910 (+187)

I nuovi casi per provincia

Milano: 4.066, di cui 1.375 a Milano città;

Bergamo: 172;

Brescia: 621;

Como: 762;

Cremona: 255;

Lecco: 189;

Lodi: 69;

Mantova: 211;

Monza e Brianza: 1028;

Pavia: 410;

Sondrio: 153;

Varese: 1.160.

La situazione in Italia

Sono 37.978 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri erano stati 35.098), a fronte di 234.672 tamponi giornalieri effettuati (ieri 225.640), con la percentuale di positivi al 16,2%. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 12 novembre sulla situazione Coronavirus in Italia. Le vittime sono 636 in un giorno, mentre le terapie intensive arrivano a 3170 (+89).

