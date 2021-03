Covid-19, i dati di oggi: ben 12 casi a Romano e 10 a Caravaggio

Ben dieci casi in un solo giorno a Caravaggio, e dodici a Romano. Cinque a Treviglio, quattro a Pandino e uno solo a Rivolta. Covid-19, ecco i nuovi casi nei centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto Cremasco, a poche ore dall’entrata in vigore della zona arancione in Lombardia.

I dati di oggi

La situazione a livello regionale vede 3529 contagi, dei quali 280 in provincia di Bergamo. Scendono, anche se di poco, i ricoveri in Terapia intensiva (-9) e salgono invece quelli nei reparti (+47). I decessi delle ultime 24 ore sono stati 37.

