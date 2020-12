Covid-19, i dati della Vigilia: due casi a Treviglio, due a Romano e uno Caravaggio

Due nuovi casi a Treviglio, due a Romano e uno a Caravaggio. Si mantiene stabile su numeri bassi il numero dei nuovi casi positivi al Covid-19 nei centri principali della Bassa bergamasca, il giorno della Vigilia di Natale.

I dati della Vigilia

A livello regionale, sono 2656 i nuovi positivi, a fronte di 32.294 tamponi effettuati (8,2%). I guariti/dimessi sono 4.920. In terapia intensiva passeranno il Natale 521 lombardi (-15 rispetto al 23/12). I ricoverati non in terapia intensiva sono invece ancora 4.178 (-65 rispetto al 23/12). I decessi sono stati 67.

I nuovi casi per provincia

Milano: 697 di cui 289 a Milano città;

Bergamo: 104;

Brescia: 310;

Como: 267;

Cremona: 41;

Lecco: 57;

Lodi: 82;

Mantova: 209;

Monza e Brianza: 158;

Pavia: 241;

Sondrio: 76;

Varese: 337.

