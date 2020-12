Covid-19, Treviglio migliora ma occhio a Martinengo. I nuovi casi COMUNE per COMUNE

Prosegue il trend discendente dei nuovi casi Covid-19 in provincia di Bergamo, e anche nella Bassa. Migliorano sensibilmente i nuovi contagi di Treviglio, ma tra i focolai attivi resta preoccupante quello di Torre Pallavicina e, negli ultimi giorni, quello di Martinengo. E’ quanto emerge dall’analisi dell’Ats sui nuovi casi Comune per Comune della settimana appena trascorsa.

Nelle immagini, i nuovi casi della settimana 16-22 dicembre, paragonati a quelli della settimana 9-15 dicembre.

L’analisi dell’Ats

“La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) conferma, per la settimana che va dal 16 al 22 dicembre, la persistenza di una situazione di maggiore criticità sul distretto Bergamo Ovest (con particolare riguardo alle aree di Treviglio e Romano e dell’Isola Bergamasca), cui si affiancano, sia pur su valori numerici complessivamente minori, l’area del Monte Bronzone/Basso Sebino e quella dell’area di Chiuduno” spiegano Ats.

I focolai attivi: occhio a Martinengo e Torre Pallavicina

I focolai attivi più rilevanti sono ad Adrara San Rocco (tasso incidenza pari a 5,9 *1.000 ab., con 5 nuovi casi), ma continua a preoccupare anche Torre Pallavicina (tasso di incidenza pari a 4,4*1.000 ab., con 5 nuovi casi). E poi, negli ultimi giorni, Chiuduno (14 nuovi casi, +12 rispetto ai valori della settimana precedente) e Martinengo (18 nuovi casi, +9 dalla settimana precedente).

Migliorano Solto Collina e Villa d’Adda

Appare invece in via di risoluzione il cluster di Solto Collina (+6 nuovi casi, con riduzione di 15 casi dai 21 di settimana scorsa), così come si è di fatto risolto il focolaio di Villa d’Adda (+2 nuovi casi in questa settimana, proseguendo il trend favorevole di settimana scorsa).

Treviglio, i dati migliorano sensibilmente

Bene anche Treviglio. “Un segnale molto positivo è l’importante decremento dei nuovi casi del comune di Treviglio (diminuzione di 16 nuovi casi/settimana, passando dal +48 al +32 di questa settimana) – prosegue Ats – Oltre al già citato comune di Solto Collina, altre importanti riduzioni si sono riscontrate nei comuni di Dalmine (+9, con variazione di -11) e Bonate Sopra (+7, con variazione di -11)”.

Attenzione ai focolai

Secondo i sanitari di Ats deve “permanere elevata l’attenzione sulle aree del Distretto Bergamo Ovest, nonostante presentino qualche segno di moderato miglioramento”, ma anche sui singoli comuni di altri Distretti in cui sono insorti focolai. Focolai che sono quasi sempre di natura intra-familiare.

