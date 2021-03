Covid-19, i casi di oggi nella nostra zona

Sono 7 i nuovi casi confermati di Covid-19 a Treviglio nelle ultime 24 ore. A questi, tra i centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco, si aggiungono 5 casi a Romano, 2 a Caravaggio, 2 a Rivolta d’Adda e 1 a Pandino. Dati “contenuti” per il ridotto numero di tamponi effettuati di domenica. La percentuale di positività è invece stabile, attorno al 10%.

Il quadro in Regione

A fronte di 21.605 tamponi effettuati, sono 2.185 i nuovi positivi (10,1%) in Lombardia.

Salgono i ricoverati: oggi sono 121 più di ieri quelli nei reparti Covid e 14 in più quelli in Terapia intensiva. Anche a Treviglio l’Asst ha fanno sapere che su 17 posti disponibili per la Terapia intensiva Covid, 16 sono già occupati. I decessi in Regione sono stati 79.

I nuovi casi per provincia

Milano: 658 di cui 220 a Milano città;

Bergamo: 125;

Brescia: 431;

Como: 33;

Cremona: 73;

Lecco: 165;

Lodi: 28;

Mantova: 58;

Monza e Brianza: 373;

Pavia: 88;

Sondrio: 10;

Varese: 88.

