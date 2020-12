Covid-19, dati stabili oggi nella Bassa e nell’Alto Cremasco

Covid-19, oggi casi stabili nei centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco. Sono cinque i nuovi tamponi positivi a Treviglio, sei a Romano, cinque a Rivolta, tre a Pandino e due a Caravaggio.

La situazione in Lombardia

Con una % di positività del 9,1%, a fronte di 25.523 tamponi sono 2.335 i nuovi positivi in Lombardia. In terapia intensiva sono 714 i ricoverati (-3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva 5.159 (-130). I decessi di oggi 144.

I nuovi casi per provincia

Milano: 851 di cui 296 a Milano città;

Bergamo: 104;

Brescia: 325;

Como: 99;

Cremona: 59;

Lecco: 118;

Lodi: 72;

Mantova: 153;

Monza e Brianza: 122;

Pavia: 207;

Sondrio: 79;

Varese: 73.

