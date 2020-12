Covid-19, i nuovi casi: lieve aumento a Treviglio e Caravaggio – I dati LOCAL

Covid-19, c’è stato lieve aumento di nuovi tamponi positivi a Treviglio, nelle ultime 24 ore. Dopo diversi giorni di incrementi stabili, oggi secondo i dati di Regione Lombardia in città si sono registrati 19 nuovi casi. A Bergamo città, solo tre casi. Incremento lievemente più consistente che nei giorni precedenti anche egli altri centri principali della nostra zona: a Romano i tamponi positivi di oggi sono stati 5, e 8 a Caravaggio. Nel Cremasco, un solo caso a Rivolta e due a Pandino. Un incremento legato forse anche al numero di tamponi processati a livello regionale, un po’ più consistente che nei giorni scorsi.

I dati regionali

Scendono ancora, intanto, i ricoverati in Lombardia. QUI la situazione degli ospedali locali. Intanto, con un indice di positività del 9,3%, i nuovi positivi sono 2739, a fronte di 29153 tamponi. In terapia intensiva ci sono attualmente 717 persone (-16 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 5.289 (-128). I morti sono stati 85.

I nuovi casi per provincia

Milano: 854 di cui 393 a Milano città;

Bergamo: 174;

Brescia: 493;

Como: 202;

Cremona: 69;

Lecco: 65;

Lodi: 25;

Mantova: 195;

Monza e Brianza: 103;

Pavia: 242;

Sondrio: 125;

Varese: 109.

