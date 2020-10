Covid-19, così è cresciuto il contagio negli ultimi due mesi DATI COMUNE PER COMUNE

Covid-19, ecco come è cresciuto il contagio negli ultimi due mesi. Nella Bassa così come nell’Alto Cremasco la circolazione del virus nei mesi estivi è rallentata concedendoci qualche libertà in più e maggior respiro. E’ bastato poco, il rientro dalle ferie, la ripartenza scolastica l’inizio dell’autunno, per vedere un nuovo aumento dei contagi. Numeri che sul territorio restano ancora contenuti, ma in crescita.

Il contagio negli ultimi due mesi

I dati a confronto si riferiscono a due momenti specifici, le uniche due fotografie del territorio con i numeri di tutti i Comuni che hanno registrato almeno 4 casi. Il primo dato si riferisce alla metà di agosto, il secondo al 21 ottobre. Si tratta comunque del totale dei contagi da inizio pandemia compresi quindi anche guariti e deceduti.

Rapportando il numero di casi alla popolazione, i Comuni più colpiti nella pianura non sono cambiati sostanzialmente rispetto a due mesi fa: Pognano, Cividate, Calvenzano, Brignano. Tra i centri più grossi c’è Martinengo con 14,4 casi registrati ogni mille abitanti, e Treviglio con 13,7.

Rispetto alla fotografia di agosto sono invece – al netto dell’errore statistico dei paesi molto piccoli e con poche unità di contagi – si registrano gli incrementi più consistenti a Romano, con 53 nuovi casi (+25%).

Il trend locale

La crescita dei casi negli ultimi due mesi ha colpito quasi la totalità dei Comuni. Restano fermi al dato di agosto, quindi senza aver registrato alcun positivo negli ultimi due mesi Barbata, Capralba, Cavernago, Mornico, Pumenengo e Quintano. Di seguito tutti i dati dei Comuni:

