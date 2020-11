Covid-19, boom di casi a Rivolta: +36. A Treviglio sono 11

Covid-19, crescono i nuovi contagi a Rivolta d’Adda: ben 36 solo nelle ultime 24 ore. Sette invece i nuovi positivi a Pandino. Nella Bassa invece i numeri si mantengono costanti rispetto ai giorni scorsi, con otto nuovi casi a Romano di Lombardia, quattro a Caravaggio e undici a Treviglio. A Bergamo città i nuovi positivi sono 24.

La situazione in Lombardia

Complessivamente, i dati della giornata si mantengono più o meno stabili: 8853 l’incremento quotidiano di casi in Regione, pari al 19,9% dei tamponi effettuati. In provincia di Bergamo sono 304. QUI i dati di ieri

Piccolo l’incremento dei ricoverati di oggi: solo sei in più rispetto a ieri in Terapia intensiva, con un totale che arriva a 936 attualmente ricoverati. Dieci invece i nuovi ricoveri fuori dalla Terapia intensiva. I decessi sono stati 169.

I nuovi casi per provincia

Milano: 3.232, di cui 1.144 a Milano città;

Bergamo: 304;

Brescia: 462;

Como: 655;

Cremona: 221;

Lecco: 160;

Lodi: 77;

Mantova: 338;

Monza e Brianza: 758;

Pavia: 385;

Sondrio: 67;

Varese: 1.970.

