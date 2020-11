Covid-19, anche oggi forte incremento a Treviglio

Undicimila e 489. Un altro incremento ingente quello dei nuovi positivi in Lombardia, con una percentuale di tamponi positivi sul totale degli effettuati (46mila) pari al 24,9%. In attesa di vedere i risultati del lockdown cominciato venerdì, insomma, la curva continua a crescere.

I dati di oggi in Lombardia

I ricoverati in terapia intensiva sono 610 (+40 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva 5.813 (+250). I decessi, totale complessivo: 18.226 (+108 nelle ultime 24 ore).

In provincia di Bergamo e nella Bassa

Stabili rispetto a ieri i nuovi contagi in provincia di Bergamo, 382. All’interno della provincia di Bergamo il dato di Treviglio continua a essere rilevantemente alto, in rapporto alla popolazione. A Treviglio, anche oggi, i test positivi sono infatti 29, tre invece a Romano, cinque a Caravaggio e cinque a Rivolta.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4.520, di cui 1.758 a Milano città;

Bergamo: 382;

Brescia: 710;

Como: 891;

Cremona: 256;

Lecco: 283;

Lodi: 207;

Mantova: 359;

Monza e Brianza: 1.638;

Pavia: 550;

Sondrio: 135;

Varese: 1.222.

