Covid-19, a Treviglio + 29 contagi

Sono ventinove i nuovi casi di Covid-19 registrati a Treviglio oggi. Un dato, ancora una volta, decisamente alto rispetto all’inizio della seconda ondata, anche se già all’inizio della settimana si erano registrati “picchi” di contagi spiegabili anche con un maggior numero di tamponi effettuati nella Bassa, rispetto alla città di Bergamo. Per fare un paragone, la città di Bergamo conta il quadruplo degli abitanti di Treviglio, ma registra oggi un incremento di 51 unità, meno del doppio. Nove invece i nuovi positivi registrati a Romano, solo tre a Caravaggio e ben dodici a Rivolta d’Adda.

La situazione in Lombardia

In Lombardia i tamponi effettuati oggi sono 46.401, i nuovi positivi 9.934. Il rapporto è pari al 21,4%. In terapia intensiva abbiamo 570 pazienti (+48 su ieri), i ricoverati non in terapia intensiva sono 5.563 (+245). Sono invece 131 i morti nelle ultime 24 ore. Si conferma a livello regionale l’enorme problema di Milano: 4296 casi nella città metropolitana e 1763 solo a Milano città. In provincia di Bergamo l’incremento è di 362 unità, superiore rispetto alla crescita media del contagio degli ultimi giorni, calcolato da Ats e comunicato proprio oggi, venerdì 6 novembre, durante il consueto incontro con i sindaci bergamaschi per il punto settimanale.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4.296, di cui 1.763 a Milano città;

Bergamo: 362;

Brescia: 569;

Como: 941;

Cremona: 237;

Lecco: 338;

Lodi: 103;

Mantova: 254;

Monza e Brianza: 968;

Pavia: 408;

Sondrio: 94;

Varese: 1.124.

