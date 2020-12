Covid-19, a Treviglio solo due nuovi positivi, tre a Romano

Sono pochi i tamponi processati oggi in Lombardia, come spesso capita il lunedì, primo giorno dopo il rallentamento dei prelievi nel weekend. Su 16757 tamponi analizzati, il 9,3% è risultato positivo, una percentuale di positività che resta sotto la doppia cifra e che è in calo sostanziale da ormai una quindicina di giorni.

I casi nella Bassa

Pochi anche i tamponi positivi rilevati nella Bassa bergamasca e nell’Alto cremasco, che restano comunque le zone più colpite anche dalla “coda” della seconda ondata. Sono stati due a Treviglio (e tre a Bergamo città, per un paragone), tre a Romano, uno a Rivolta, uno a Caravaggio e nessuno a Pandino.

Ricoveri e decessi

A livello sono calati nettamente i ricoveri nei due ospedali di Treviglio e Romano, negli ultimi giorni. Un dato che trova riscontro anche a livello regionale. In terapia intensiva ci sono ancora 781 persone (-26 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 6.362 (-10). Scendono anche i decessi in Regione: sono stati 56.



QUI i dati di ieri

I nuovi casi per provincia

Milano: 441, di cui 181 a Milano città;

Bergamo: 72;

Brescia: 110;

Como: 255;

Cremona: 13;

Lecco: 129;

Lodi: 3;

Mantova: 3;

Monza e Brianza: 179;

Pavia: 29;

Sondrio: 13;

Varese: 263.

TORNA ALLA HOME