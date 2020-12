Covid-19, leggero aumento dei ricoveri in Terapia intensiva

Con 26.026 tamponi processati in Lombardia nelle ultime 24 ore, sono 2.413 i nuovi positivi (il 9,2%, la percentuale più bassa dal 17 ottobre). Questi i dati di oggi sul fronte del Covid-19 in Lombardia.

Ricoveri e decessi in Lombardia

In terapia intensiva ci sono oggi 807 pazienti, con un leggero incremento di due unità rispetto a ieri. Scendono invece a 6.372 i ricoverati fuori dalle TI (-182 rispetto a ieri). Sono stati 140 i decessi.

I nuovi casi per provincia

Milano: 844, di cui 324 a Milano città;

Bergamo: 118;

Brescia: 328;

Como: 71;

Cremona: 68;

Lecco: 27;

Lodi: 126;

Mantova: 118;

Monza e Brianza: 222;

Pavia: 170;

Sondrio: 125;

Varese: 94.

I dati local

Per quanto riguarda i centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco, a Treviglio i nuovi casi di oggi sono stati quattro. Due invece a Romano e zero a Caravaggio. Nessun incremento anche a Rivolta e a Pandino. Clicca sull’immagine per i dettagli, QUI invece i dati di ieri.

