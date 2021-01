Covid-19, a Treviglio ieri un solo nuovo caso

Un solo nuovo caso a Treviglio, uno a Rivolta e uno a Pandino. Zero a Romano e a Caravaggio. Dati costanti ormai da diversi giorni, quelli sulle nuove infezioni da Coronavirus nei centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco. E gli incrementi di ieri, 5 gennaio, non fanno eccezione e confermano una situazione di sostanziale stabilità e di deflessione della curva epidemica. Clicca sull’immagine per il dettaglio. QUI i dati del 4 gennaio.

La situazione in Regione Lombardia

In Regione, intanto, a fronte di 12.790 tamponi effettuati sono 1.338 i nuovi positivi (10,4%). I guariti/dimessi sono 1.646. Nelle Terapie intensive c’erano ieri sera 475 persone, nove in meno del giorno prima. In aumento invece i ricoverati Covid-19 fuori dalle Terapie intensive: sono ben 117 in più rispetto al 4 gennaio, per un totale di 3344. I decessi sono stati 62.

I nuovi casi per provincia

Milano: 254 di cui 110 a Milano città;

Bergamo: 22;

Brescia: 100;

Como: 121;

Cremona: 15;

Lecco: 48;

Lodi: 48;

Mantova: 162;

Monza e Brianza: 63;

Pavia: 98;

Sondrio: 70;

Varese: 304.

