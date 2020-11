Covid-19, 28 casi tra Rivolta e Pandino in un giorno. Sei a Treviglio

Sono sei i nuovi casi di Covid-19 a Treviglio oggi, un dato più basso di quelli degli ultimi giorno. Uno solo nuovo positivo invece a Romano, mentre a Rivolta e Pandino, con rispettivamente dieci e otto casi, sono i due centri della nostra zona più colpiti. Solo un nuovo positivo a Romano, invece, e due a Caravaggio.

QUI i dati di ieri

La situazione in Lombardia

In Lombardia il numero dei tamponi effettuati è 44.231 e 5.697 sono i nuovi positivi (12,8%). Sono 208 in provincia di Bergamo. Scendono, ottima notizia, i ricoverati in terapia intensiva: sono 934 (-8). Ma scendono anche i ricoverati non in terapia intensiva: 7.996 (-118). Sono invece molti, ben 207, i decessi.

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.060, di cui 1.020 a Milano città;

Bergamo: 208;

Brescia: 451;

Como: 464;

Cremona: 125;

Lecco: 235;

Lodi: 114;

Mantova: 219;

Monza e Brianza: 666;

Pavia: 341;

Sondrio: 121;

Varese: 559.

TORNA ALLA HOME