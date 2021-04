Cosa sarà possibile fare (e cosa no) nel week-end lungo di Pasqua (3, 4 e 5 aprile)

Anche quest’anno, la Pasqua si tingerà di rosso, così come già avvenuto a Natale, ma le festività non saranno blindatissime come molti temevano. Su tutto il territorio nazionale entrerà in vigore il massimo livello di misure restrittive, ma il Governo ha infatti concesso un’importante deroga rispetto alle regole normalmente in vigore nelle zone rosse: la possibilità di vedere parenti e amici nel week-end lungo di Pasqua.

Week-end lungo di Pasqua: sì a visite a parenti e amici

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile, come si legge nelle Faq pubblicate sul sito dell’esecutivo (QUI il link) sarà consentito “una sola volta al giorno spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione”.

La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Spostamenti

Restano vietati gli spostamenti tra Regioni diverse, a meno che il viaggio non sia giustificato da motivi di lavoro, salute e urgenza o non si debba prendere un aereo. I viaggi turistici verso l’estero, come chiarito dal Ministero dell’Interno, sono infatti consentiti (cosa che ha comprensibilmente causato la rabbia degli albergatori italiani).

È concesso anche andare nella seconda casa, purché non sia già abitata da altre persone e si possa dimostrare di esserne entrati in possesso prima del 14 gennaio. Prima di mettersi in viaggio è bene controllare le singole ordinanze regionali, visto che alcuni governatori hanno “sigillato” i propri confini.

Negozi e ristoranti chiusi

I negozi cui è consentita l’apertura in zona rossa potranno restare aperti sabato 3 aprile. Domenica e lunedì potranno restare aperti solo farmacie, edicole e tabaccai. Tutti gli altri negozi al dettaglio dovranno restare chiusi, così come i parrucchieri.

Per quel che riguarda bar e ristoranti è sempre consentita, in qualsiasi orario, la consegna a domicilio. L’asporto è consentito a tutti senza limitazioni dalle 5 del mattino alle 18: a quest’ora i bar dovranno necessariamente chiudere.

No ai pic-nic all’aperto

In zona rossa è vietato qualsiasi tipo di spostamento, se non motivato, anche all’interno del proprio comune. Se si volesse festeggiare in compagnia dei parenti o organizzare un pranzo con gli amici sarà possibile purché si resti all’interno delle proprie abitazioni. Le autorità sanitarie raccomandano comunque di restare in compagnia dei propri conviventi e, in ogni caso, rispettare le norme igienico-sanitarie che ben conosciamo (uso della mascherina e distanziamento).

