A Pagazzano una messa per i morti del Coronavirus. Primi casi di infezione in Lombardia

Coronavirus, primi casi in Lombardia. Un 38enne italiano si trova ricoverato da ieri all’ospedale di Codogno (Lodi), dove si era presentato lamentando dei sintomi compatibili con Covid-19. E’ risultato positivo al test per il coronavirus. La notizia è stata confermata stamattina.

E’ ricoverato a Codogno

Il 38enne contagiato è ricoverato in Terapia intensiva nell’ospedale del basso lodigiano, spiega PrimaLodi.it. La prognosi è riservata e le sue condizioni sono gravi. L’assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera ha spiegato che gli accessi al Pronto Soccorso lodigiano e le attività programmate sono state attualmente interrotte, in via cautelare.

Contagiata anche la moglie

L’uomo, originario di Castiglione d’Adda, impiegato, è residente a Codogno insieme alla moglie, che attualmente aspetta un bambino. La donna è stata contattata questa notte con la richiesta di recarsi velocemente in pronto soccorso Sacco di Milano, dove è stata sottoposta a tutti i necessari controlli e dove attualmente si trova. Anche per lei purtroppo il test ha confermato il contagio da Coronavirus.

A presentarsi spontaneamente in pronto soccorso con i sintomi di una polminite è stato anche un amico del 38enne, allertato dopo la scoperta della malattia. Anche lui sembrerebbe essere stato contagiato.

La ricostruzione dei potenziali contagiati

Tramite delle “interviste” gli operatori dell’Ats di Milano e l’assessorato alla sanità guidato da Gallera stanno cercando di ricostruire tutti i contatti avuti dall’uomo nelle ultime settimane, dopo quella che potrebbe essere stata una cena. Il 38enne aveva infatti trascorso la serata con un collega appena tornato dalla Cina, che non presentava alcun sintomo da Coronavirus.

Settanta persone sotto controllo

Tra le persone da controllare rientrano i colleghi e gli amici più stretti, i familiari e il personale sanitario dell’ospedale di Codogno che lo ha soccorso. Attualmente risultano essere sotto “controllo” almeno 70 persone venute a contatto con il malato. Il 38enne aveva nei giorni scorsi giocato una partita di calcio con la squadra “il Picchio” di Somaglia e sabato mattina aveva partecipato ad un corso della Croce Rossa di Codogno.

Gallera: “Isolamento anche nella propria abitazione”

L’assessore Gallera ha spiegato che tutte le persone coinvolte verranno sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie, che potrebbero anche essere di “isolamento” nella propria abitazione per prevenire ulteriore contagio.

La cena, i sintomi, il peggioramento

L’uomo ricoverato aveva cenato nei primi giorni di febbraio con un suo collega, asintomatico, rientrato il 20 gennaio dalla Cina. Verso metà febbraio ha cominciato ad avere febbre, ma visitato in pronto soccorso, non presentando altri sintomi non era stato trattenuto dal personale medico. Giovedì, al peggioramento del quadro clinico, si è reso necessario il ricovero e dal test è emersa la positività. A questo punto sono iniziate prontamente le operazioni per individuare il maggior numero di persone che hanno avuto contatti con il 38enne.

Una messa per i morti del Coronavirus

A Pagazzano intanto il parroco don Giuseppe Delprato ha celebrato nei giorni scorsi una messa per ricordare e pregare per i morti che in tutto il mondo in questi giorni sono morti a causa dell'infezione

