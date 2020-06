Coronavirus, oggi 12 morti in Lombardia e 187 nuovi casi, solo 14 a Bergamo

Continua stabile il trend di decrescita dell’epidemia di Coronavirus un Lombardia. I dati di oggi, martedì 2 giugno, parlano di 187 nuovi casi positivi, censiti nelle ultime 24 ore tramite 8676 tamponi. Un numero di esami che torna ad essere “in media” dopo che ieri ne erano stati processati poco più di tremila. Il rapporto tra positivi e tamponi risale per la giornata di oggi a 2,2%

I positivi e i ricoverati

Continua a scendere quindi il numero di “attualmente positivi”, a 20mila 255, 606 in meno di ieri. I positivi riscontrati finora in Regione dall’inizio della pandemia sono stati 89mila e 205. In terapia intensiva restano in Lombardia 166 persone, una in meno di ieri. Sessantaquattro i ricoverati fuori dalle terapie intensive dimessi ieri, che portano il totale dei ricoveri non gravi in corso a 3021.

I morti sono stati dodici, che portano il totale complessivo a 16mila 143

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

Bergamo 13.388 (+14)

Milano 23.139 (+45) di cui 9.808 (+12) a Milano citta’

Brescia 14.810 (+36)

Como 3.880 (+26)

Cremona 6.464 (+3)

Lecco 2.751 (+6)

Lodi 3.476 (+2)

Mantova 3.365 (+8)

Monza e Brianza 5.528 (+7)

Pavia 5.362 (+23)

Sondrio 1.468 (+4)

Varese 3.632 (+10)

