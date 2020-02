Coronavirus, il punto in provincia di Cremona

Cinquantasette contagi e un decesso in provincia di Cremona per Coronavirus. E’ il punto della situazione nella seconda provincia più colpita da Covid-19 dopo Lodi che conta invece il focolaio e una decina di comuni in zona rossa totalmente isolati.

Sono 57, a oggi, i contagi in provincia di Cremona. Tra questi c’è anche la famiglia di Soresina, in vacanza in Trentino, ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e ora rientrati in casa e sottoposti a quarantena. In famiglia è risultato positivo anche un bimbo di 10 anni, uno dei quattro minori (il numero potrebbe essere aumentato a sei casi, ndr) contagiati da Coronavirus. Per questo alla primaria Immacolata di Soresina una classe, quella frequentata dal piccolo, è stata messa in quarantena preventiva.

C’è poi il militare cremonese d’istanza a Milano, la donna cremasca ricoverata agli Spedali Civili di Brescia oltre ai casi riscontrati a Cappella Cantone, Castelleone e Paderno Ponchielli. Una docente di Romenengo è risultata positiva sabato e dopo essere stata ricoverata a Bergamo è stata dimessa e potrà terminare la quarantena in casa.

Un decesso a Crema

In provincia di Cremona, precisamente all’ospedale di Crema, è stato registrato anche il primo decesso. Si tratta di Angela Denti Tarzia, 68 anni originaria di Bagnolo Cremasco ma residente a Trescore Cremasco. La donna, già paziente oncologica, è risultata positiva al Coronavirus ma sarà da chiarire se il contagio sia stato la causa del decesso o una concausa. Si trovava ricoverata dal 18 febbraio all’ospedale di Crema, mentre in precedenza si trovava al Maggiore di Cremona.

Cremasco in zona gialla

Anche il Cremasco, come del resto l’intera Lombardia, si trova in zona gialla dove sono entrate in vigore le limitazioni che hanno disposto, tra l’altro, la chiusura della scuole e l’annullamento delle manifestazioni civili, religiose e sportive. Anche la Diocesi di Cremona ha sospeso messe e celebrazioni richiamando i fedeli alla preghiera privata a casa seguendo le celebrazioni via tv, radio e web.

