Coronavirus e stress traumatico: come superare l’ansia di queste ore – I 15 CONSIGLI

Sonno, cibo, attività fisica, lavoro. La vita di ciascuno di noi, in questi giorni, sembra ribaltata da cima a fondo. Le misure contro il contagio da Covid-19 sono pesantissime e stringenti e hanno un effetto importante anche sulla nostra salute psichica. Così come le notizie, spesso tragiche, che ci arrivano da ogni parte.

I consigli di Ats e degli psicologi dello stress traumatico

Ats Bergamo e associazione EMDR – una rete senza scopo di lucro che riunisce professionisti che si occupano di stress traumatico – hanno stilato in questi giorni una sorta di decalogo di indicazioni e suggerimenti per superare queste settimane nel migliore dei modi possibili. Già nei giorni scorsi avevamo pubblicato un articolo con alcuni consigli su come parlare di Covid-19 ai bambini. Oggi i consigli sono quindici e riguardano anche e soprattutto gli adulti e in particolare gli anziani e i pazienti fragili. Dal sonno agli hobby, dalle relazioni all’informazione quotidiana. Insomma, un “vademecum” per trascorrere questo periodo, se non proprio serenamente, almeno il meno dolorosamente possibile. Sfoglia la gallery per leggere i consigli.

Sfoglia la gallery: 15 suggerimenti per questi giorni