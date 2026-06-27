Controlli straordinari dei Carabinieri nel Cremasco: un arresto, tre denunce e tre segnalazioni per droga

Verifiche nelle aree della movida e sulle principali arterie: controllate 98 persone e 46 veicoli

Maxi controlli nella notte

Nuovo servizio straordinario di controllo del territorio nella notte tra il 26 e il 27 giugno 2026 da parte dei Carabinieri della Compagnia di Crema. Dalla mezzanotte alle 6 del mattino, sei pattuglie e dodici militari della Compagnia e delle Stazioni dipendenti hanno presidiato Crema e l’hinterland con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nelle zone della movida, contrastare la guida in stato di alterazione psicofisica e prevenire il porto di armi da taglio o altri oggetti atti ad offendere. Il bilancio dell’operazione è di 98 persone identificate e 46 veicoli controllati, con un arresto, tre denunce all’autorità giudiziaria e tre persone segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Arrestato un 30enne su ordine di carcerazione

Nel corso dei controlli, i Carabinieri della Stazione di Romanengo hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali presso la Corte d’Appello di Brescia nei confronti di un uomo di 30 anni, pluripregiudicato. L’uomo dovrà scontare una pena di quasi un anno e undici mesi di reclusione per una condanna definitiva relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso nel luglio del 2019 in provincia di Bergamo. In quell’occasione aveva aggredito i militari intervenuti per un controllo stradale nel tentativo di sottrarsi all’identificazione. La condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo nel settembre 2019 era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Brescia. Dopo l’emissione dell’ordine di carcerazione da parte della Procura Generale, i militari di Romanengo hanno rintracciato il 30enne presso la sua attuale residenza e lo hanno accompagnato alla casa circondariale di Cremona.

Rifiuta gli accertamenti antidroga: denunciato e patente ritirata

Durante il servizio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Crema hanno denunciato un uomo per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari finalizzati a verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti prima della guida. La pattuglia aveva fermato un’auto lungo la strada provinciale 472, tra Rivolta d’Adda e Pandino, con due persone a bordo. L’atteggiamento nervoso e ostile degli occupanti ha spinto i militari ad approfondire il controllo. All’interno del veicolo è stata trovata una bustina di cellophane con tracce di cocaina, sostanza che i due hanno ammesso di avere consumato poco prima. Considerati i chiari sintomi riconducibili a una recente assunzione di droga, i Carabinieri hanno invitato il conducente a sottoporsi agli esami di laboratorio in ospedale. L’uomo, un 46enne con precedenti di polizia, ha però rifiutato categoricamente gli accertamenti. Per questo motivo è stato denunciato per il rifiuto di sottoporsi al test antidroga previsto dal Codice della strada e contemporaneamente segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti è scattato anche il ritiro immediato della patente di guida, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca.

Bilancio dell’operazione

L’attività rientra nei servizi straordinari predisposti dalla Compagnia dei Carabinieri di Crema per incrementare la sicurezza sul territorio durante i fine settimana, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione, alla prevenzione degli incidenti stradali legati all’abuso di alcol e droga e al contrasto di ogni forma di illegalità.