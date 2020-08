Continuano le ricerche di Sabrina, la mamma scomparsa a Crema

Continuano da oltre 48 ore le ricerche di Sabrina Beccalli, mamma 39enne di Crema sparita nel nulla da oltre tre giorni.

Ritrovata auto con un cadavere di cane carbonizzato

Una sparizione strana e sospetta quella di Sabrina che, secondo quanto raccontato dai testimoni, dopo aver lasciato a casa di alcuni amici il figlio di 15 anni, non ha più fatto rientro a casa.

I carabinieri hanno iniziato a cercarla domenica mattina per informarla che la sera prima, verso le 22.30, la sua automobile – una Fiat Panda – era stata trovata carbonizzata con all’interno un cadavere di un cane (che non era della donna e il cui proprietario rimane sconosciuto per ora). Non riuscendo a contattarla telefonicamente, risultando il suo cellulare spento, le forze dell’ordine si sono così messe in contatto con i fratelli della donna che però non hanno saputo dare alcuna spiegazione di dove potesse essere.

Le ricerche iniziate domenica

L’allarme è così ufficialmente scattato alle 17 di domenica 16 agosto 2020, quando i Vigili del fuoco hanno montato un campo davanti alla chiesa di Vergonzaga e insieme ai volontari della Protezione Civile si sono messi alla ricerca della 39enne anche con l’ausilio di droni dotati di termoscanner per rilevare dall’alto la presenza di persone. Sabrina si cerca anche dall’alto con un elicottero del nucleo di Malpensa, nelle campagne della zona ove è stata ritrovata l’auto carbonizzata della donna.

Per i famigliari potrebbe essere stata uccisa

Per i famigliari, due sorelle e un fratello, Sabrina potrebbe essere stata uccisa: secondo la sorella Teresa infatti Sabrina stava trascorrendo un periodo felice della sua vita, dopo aver trovato lavoro in una cooperativa che confeziona cosmetici. Inoltre, per chi la conosce bene, non si sarebbe mai assentata senza far sapere più nulla di sé e lasciando suo figlio.

Anche il parroco di S.Bernardino e Vergonzana, don Lorenzo Roncali, non pensa che Sabrina possa aver compiuto un gesto estremo: era passata da lui venerdì mattina e sembrava essere felice.

