Condivide video hard della ex per vendetta: denunciato per revenge porn

Per "punire" la sua ex dopo la separazione, ha postato su alcuni social network video e foto con scene di sesso registrate insieme a lei. Un episodio di "revenge porn" in piena regola, quello avvenuto nei giorni scorsi ai danni di una giovane donna della provincia di Cremona, che dopo aver subito peraltro anche diversi atti persecutori da parte dell'ex compagno, ha trovato la forza di denunciarlo.

Crema, revenge porn contro la ex: denunciato 37enne

Allertati dalla donna, che aveva scoperto della pubblicazione dei suoi video privati, i carabinieri della stazione di Crema si sono subito messi sulle tracce del responsabile, l'ex fidanzato 37enne della vittima. Individuato, si è "giustificato" spiegando di non aver accettato la fine della relazione con la donna. Ma non è tutto.

Episodi di stalking nel passato

Contestualmente, il 37enne è stato anche denunciato per stalking, in relazione ad altri episodi relativi all'ultimo periodo della relazione tra lui e la vittima, che ai tempi la donna per paura non aveva mai riferito. Nel frattempo è stato inoltre chiesto dai carabinieri il blocco e l'oscuramento dei contenuti espliciti diffusi dall'uomo, che stavano cominciando ad essere condivisi.

Un caso analogo, ma collegato anche a un tentativo di estorsione, si era verificato nella nostra zona soltanto l'anno scorso.