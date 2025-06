Concorso "Gabriele Cappa": Pandino conquista un oro e un argento

Oro e argento per due studenti pandinesi nella prima edizione del concorso nazionale "Gabriele Cappa" per giovani casare e casari.

Un concorso per ricordare e valorizzare il mestiere del casaro

Si è svolta a Moretta, in Piemonte, la prima edizione del concorso nazionale “Gabriele Cappa”, promosso da Confartigianato Cuneo e dall’ente formativo "AgenForm-Consorzio". L’iniziativa ha voluto onorare la memoria di Gabriele Cappa, casaro del caseificio “Sepertino” di Marene (Cuneo), scomparso prematuramente e ricordato per la sua dedizione alla professione e la sua passione per la lavorazione artigianale del formaggio. Il concorso ha coinvolto oltre 85 formaggi, suddivisi in quattro diverse tipologie, realizzati da giovani casari e casare provenienti da tutta Italia. A partecipare, anche una decina di istituti scolastici superiori con indirizzi e laboratori dedicati alla caseificazione artigianale. Un’occasione preziosa per mettere in mostra talento, tecnica e creatività delle nuove generazioni del settore.

L’eccellenza casearia arriva da Pandino

Tra i protagonisti della giornata anche l’Istituto di Pandino, che ha conquistato due prestigiosi riconoscimenti: una medaglia d’oro e una d’argento. La medaglia d’oro è andata allo “Spalmabile” prodotto da Carmelo Cacioppo, assistente tecnico del caseificio della scuola, mentre l’alunno Michele Contini, studente della classe quinta N, si è aggiudicato la medaglia d’argento con il suo “Quadrotto”. Entrambi i prodotti si sono distinti per qualità, equilibrio e originalità, attirando l’attenzione della giuria composta da esperti del settore e professionisti della trasformazione lattiero-casearia. Il doppio successo conferma il valore del percorso formativo proposto dall’istituto pandinese, che da anni investe in laboratori attrezzati e docenti qualificati per trasmettere saperi e competenze della tradizione casearia italiana.

Premiazione ufficiale a Bra durante "Cheese 2025"

La cerimonia di premiazione ufficiale si terrà a settembre 2025 a Bra, in occasione della nuova edizione di “Cheese”, uno degli eventi più importanti a livello internazionale dedicati al mondo dei formaggi e del latte crudo. Un palcoscenico prestigioso, che offrirà grande visibilità ai vincitori e rappresenterà un ulteriore riconoscimento all’impegno e alla passione con cui le nuove generazioni stanno riportando in auge il mestiere del casaro. Il successo degli studenti di Pandino non è solo motivo d’orgoglio locale, ma anche testimonianza di come la formazione tecnica, quando ben strutturata e radicata nel territorio, possa rappresentare una solida via di futuro professionale per i giovani.