Compra 4 chili di hashish sotto gli occhi dei carabinieri, due arresti a Dovera

Nei guai un 29enne di Verdello fermato con 8mila euro in auto e un 23enne lodigiano: in auto aveva 4 chili di hashish e a casa altri 35mila euro

Avevano notato i loro strani movimenti, un via vai sospetto da Dovera che avevano subito fatto pensare a un’attività di spaccio. Così, hanno deciso di stargli alle costole e di seguirne gli spostamenti senza farsi notare. Poi il 2 aprile scorso è scattata l’operazione che ha portato all’arresto di due uomini: un 29enne residente a Verdello e un 23enne della provincia di Lodi, quest’ultimo con precedenti di polizia a carico e già sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale.

Scambio di droga in piazza

Il pomeriggio del 2 aprile i militari dell’Aliquota Operativa di Crema hanno organizzato un servizio di osservazione in abiti civili e hanno monitorato i movimenti nel paese, osservando quanto accadeva in particolare nella piazza 25 Aprile e hanno notato delle auto con delle persone a bordo. Sono rimasti in osservazione e hanno notato due uomini che scendevano e salivano dalle loro auto per controllare la situazione intorno a loro e parlavano al telefono. Capito che i due erano in contatto, li hanno tenuti sotto controllo.

Fermati: sequestrati 4 chili di hashish e 8mila euro

E’ stato allora che il 29enne ha preso una borsa nel bagagliaio della sua auto e ha raggiunto l’altra auto, salendo sul veicolo. I due si sono scambiati qualcosa, poi il primo uomo è tornato alla sua auto. Li hanno tenuti sotto osservazione ed entrambi sono partiti con le loro auto. Alcuni militari hanno seguito l’auto condotta dal 23enne e, dopo averlo fermato, hanno effettuato la perquisizione trovando la borsa che aveva lasciato l’altro uomo. All’interno c’erano 40 panetti di hashish per un peso complessivo di 4 chilogrammi, posti sotto sequestro.

In casa altra droga e 35mila euro

Altri militari hanno seguito e fermato l’altra auto che aveva raggiunto la SP 472. Una volta identificato il conducente nel 29enne, è stato perquisito e trovato in possesso della somma di denaro di quasi 8mila euro, ritenuta frutto della vendita appena effettuata dell’hashish.

Inoltre, i Carabinieri di Crema hanno perquisito l’abitazione del 23enne, trovando e sequestrando altri 35mila euro e un panetto di quasi

80 grammi di hashish.

Restano in carcere

I due uomini sono stati accompagnati in caserma a Crema e sono stati arrestati. In seguito, sono stati accompagnati nel carcere di Cremona e la mattina del 4 aprile il gip del Tribunale di Cremona ha convalidato gli arresti, applicando per entrambi la misura della custodia cautelare in carcere.