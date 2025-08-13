Colpo in pieno giorno: incastrata dalle telecamere

Cronaca

Donna di 52 anni denunciata per furto a Vailate: le chiavi rubate restano un mistero.

L’irruzione silenziosa

È accaduto tutto in una tranquilla domenica pomeriggio, a Vailate. Una giovane, in casa in quel momento, ha sentito il cancello aprirsi. Nessuna figura all’orizzonte, nessun rumore sospetto: ha pensato a un errore o a un falso allarme. Solo qualche ora più tardi, il dubbio l’ha spinta a controllare le registrazioni della telecamera esterna. Il filmato parlava chiaro: una donna entra nel cortile, apre un mobile, afferra un mazzo di chiavi e se ne va, con la naturalezza di chi agisce “come se nulla fosse”.

Le indagini lampo dei carabinieri

La ragazza ha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri, consegnando le immagini della videosorveglianza. Grazie all’ottima qualità del filmato, i militari hanno identificato rapidamente il volto della presunta responsabile. La svolta è arrivata la mattina successiva, quando una pattuglia ha notato proprio la donna ripresa dalle telecamere seduta in un bar del paese. Fermata con discrezione, è stata accompagnata in caserma: il confronto con le immagini ha fugato ogni dubbio, confermando l’identità della 52enne.

Il mistero delle chiavi scomparse

La donna è stata denunciata per furto, ma il caso resta aperto: delle chiavi rubate non c’è traccia. Un’assenza che solleva interrogativi inquietanti: dove sono finite? Erano destinate a un uso immediato o fanno parte di un disegno più ampio? Gli inquirenti proseguono le indagini per recuperare gli oggetti sottratti e capire se si tratti di un episodio isolato o di un’azione inserita in una strategia criminale più complessa.