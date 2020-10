Chiuso il bar in piazza della Chiesa per mancato rispetto delle norme anti-Covid

Ieri sera, martedì, i carabinieri della stazione di Rivolta hanno chiuso il Bar dei Portici in piazza della Chiesa a causa del mancato rispetto delle norme anti-Covid.

Chiuso il bar in piazza Della Chiesa

Durante un controllo per il rispetto delle norme anti-Covid i militari della stazione rivoltana hanno verificato anomalie e quindi invitato i titolari cinesi dell’esercizio a abbassare le serrande per cinque giorni, come stabilisce la legge.

