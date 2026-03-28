Chi ha rubato Artemio? Scomparso lo storico trattore delle Ortofficine Creative

Chi ha visto qualcosa ci ha detto che è stato portato via da un carro attrezzi bianco con una scritta blu

Non è solo un furto. È un colpo che lascia il segno, dentro e fuori dai campi. A distanza di giorni, non ci sono ancora tracce di “Artemio”, il trattore di “Ortofficine Creative” rubato dalla cascina Monfalcone, a Rivolta, lasciando dietro di sé un vuoto difficile da spiegare a chi non conosce la realtà dell’associazione. Perché “Artemio” non era semplicemente un mezzo agricolo. Era parte integrante di un progetto più grande, fatto di inclusione, lavoro condiviso e comunità.

Scomparso lo storico trattore dell’inclusione

Un compagno silenzioso di tante giornate trascorse tra orti e iniziative sociali. A raccontare il peso di questa perdita sono gli stessi volontari: “Per noi – spiegano da Ortofficine Creative – è una grande perdita sia affettiva che economica ed organizzativa perché indispensabile per le nostre attività agricole ed i nostri lavori di campo. Siamo amareggiati e anche arrabbiati”.

Il trattore rubato è un Minitaurus 60 della Same, targato PV 34883, utilizzato da oltre nove anni. Con lui, l’associazione ha mosso i primi passi nelle attività agricole e ha continuato, stagione dopo stagione, a costruire un percorso che unisce agricoltura e innovazione sociale. Non solo lavoro nei campi: Artemio era presente anche negli eventi e nelle feste locali, diventando una presenza familiare per grandi e piccoli, capace di portare un sorriso e raccontare, in modo semplice, il valore della terra. Ma il danno, oggi, è anche concreto e immediato. Proprio in questi giorni erano in corso attività importanti, legate anche all’inclusione.

Chi ha rubato Artemio?

“Artemio – continuano i responsabili di Ortofficine Creative – ci ha permesso anche di preparare il campo per le nostre verdure, coltivate poi con tanti volontari che vivono gli orti. In questi giorni stavamo preparando le colle accessibili per l’inclusione sociale nelle attività agricole anche per persone con disabilità proprio grazie al valido aiuto del Minitaurus. Chi ha visto qualcosa ci ha detto che è stato portato via da un carro attrezzi bianco con una scritta blu. Abbiamo subito provveduto a fare denuncia di furto ma se qualcuno avesse qualche informazione o lo vedesse in giro vi chiediamo cortesemente di scriverci o di mettervi in contatto con l’associazione o di comunicarlo alle autorità competenti”.

Un appello chiaro, che ora corre anche sui social e tra il passaparola del territorio, nella speranza che qualcuno possa fornire un dettaglio utile.