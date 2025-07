Cesare Manenti lascia la guida dell'Ac Vailatese, al suo posto Stefania Aceti

di Sara Barbieri

Dopo un anno intenso alla guida dell’Associazione Calcio Vailate, Cesare Manenti lascia la presidenza della società per motivi di lavoro. Un addio intenso, che non rompe però il forte legame con il club rossoblù, al quale ha dedicato passione, tempo e determinazione anche nel ruolo di vicepresidente, ricoperto prima di assumere la carica più alta.

A comunicare la notizia è stata la stessa società ringraziando pubblicamente Manenti per il lavoro svolto e sottolineando la certezza che il suo legame con il Vailate – e con la comunità locale – resterà "forte e duraturo".

"Durante questo percorso, Cesare ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per il nostro club, portando avanti il progetto con serietà, professionalità e un amore incondizionato per i colori che ci uniscono - hanno sottolineato - Ogni passo fatto durante quest’anno ha avuto un impatto positivo sulla crescita della nostra società, sia sul campo che fuori. A nome di tutta la società, dei nostri tifosi, dei dirigenti, dei giocatori e di tutti coloro che fanno parte di questa grande famiglia rivolgiamo il nostro più sincero grazie a Cesare. Gli auguriamo il meglio per il suo futuro".

E lo stesso Manenti, con un messaggio semplice ma carico di emozione, ha voluto salutare i suoi compagni di viaggio.

"Per l’AC Vailate ci sarò sempre. Siete stati un gruppo fantastico, direttivo in primis, e abbiamo fatto tanto, superando ostacoli che non pensavo. Lo scorso anno, in questo periodo, non ero nemmeno sicuro di riuscire a iscrivere la squadra, a causa della burocrazia e di una serie di problemi. Poi, passo dopo passo, li abbiamo risolti e la società è cresciuta, ponendo le basi per un futuro importante".