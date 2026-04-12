Un nuovo carretto per gli “Amici di Matilde”: Pasqua di rinascita dopo il furto

Un gesto di solidarietà riaccende la speranza per gli “Amici di Matilde”: donato un nuovo carretto dopo il furto avvenuto a Natale. Il primo collaudo a Caravaggio.

Una Pasqua di rinascita grazie alla solidarietà tra gruppi

Una sorpresa di Pasqua che scalda il cuore è arrivata per tutti i fan degli “Amici di Matilde”, soprattutto i più piccoli. Il gruppo di volontari che anima con l’asinello Matilde e il suo carretto le serate di Santa Lucia, l’annuale processione al santuario di Caravaggio e tante altre feste, ha ricevuto un nuovo carretto.

Il regalo arriva dagli «Amici del Presepe Vivente» di Vailate, proprio nel momento giusto: il carretto originale era stato rubato la notte della Vigilia di Natale dalla cascina Perdono dove era custodito.

Un colpo duro, ma che non ha scoraggiato il gruppo. “Vogliamo ringraziare i volontari del Presepe Vivente di Vailate per averci donato il loro carrettino in attesa che il nostro venga ritrovato – hanno ribadito gli “Amici di Matilde” – con pazienza lo abbiamo ristrutturato: abbiamo sostituito assi e supporti marci, rinforzato le stanghe logore e trattato tutto con olio specifico”. Non sono mancati i ringraziamenti a chi ha messo mano al restauro: Gigi Morelli ha rifatto l’intera parte meccanica di accoppiamento assiale, mentre Pietro Cassani ha supervisionato ogni fase dei lavori.

Il primo collaudo e il valore di un gesto che unisce la comunità

Ma il momento più emozionante deve ancora arrivare: il vero collaudo del nuovo carretto avverrà lunedì prossimo, in occasione del pellegrinaggio dei vailatesi al santuario di Caravaggio, quando sarà Maty in persona a trainarlo.

Una Pasqua di rinascita, di comunità e di piccoli gesti che restituiscono sorrisi e speranza.