Carabinieri in azione: denunce per furti, rapine e droga

Le operazioni dei militari a Castelleone, Castelverde e in città: scoperte tre distinte vicende in poche ore.

Furto e rapina a Castelleone: denunciato un 30enne

I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di due episodi distinti avvenuti lo scorso agosto. L’11 agosto avrebbe sottratto un contenitore di mance da un locale pubblico, salvo poi restituirlo vuoto qualche giorno dopo. Le indagini e le immagini delle telecamere hanno permesso ai militari di identificarlo e denunciarlo per furto.

Nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre, invece, lo stesso uomo avrebbe seguito e aggredito una giovane donna all’uscita di un locale, procurandole lesioni e impossessandosi del suo telefono e di una piccola somma di denaro. Fermato sul posto con il cellulare della vittima, è stato denunciato anche per rapina e lesioni personali.

Castelverde: 60enne fugge al controllo, denunciata

Nel pomeriggio del 5 settembre i Carabinieri di Castelverde hanno fermato una donna di 60 anni, pregiudicata, accusata di resistenza a pubblico ufficiale. Durante un normale controllo a San Martino in Beliseto, i militari le avevano intimato l’alt, ma la donna ha accelerato tentando la fuga con due uomini a bordo. Dopo un inseguimento con manovre pericolose, la vettura è stata bloccata. I due passeggeri sono riusciti a dileguarsi nei campi, mentre la donna è stata fermata e accompagnata in caserma. Per lei è scattata la denuncia.

Cremona e hinterland: cinque segnalati per droga

Nella stessa giornata, i Carabinieri della Compagnia di Cremona hanno intensificato i controlli antidroga, segnalando alla Prefettura cinque persone trovate in possesso di stupefacenti. A Corte de’ Frati un 60enne è stato sorpreso con 1,1 grammi di cocaina: oltre alla segnalazione è scattato il ritiro della patente. Ad Annicco i Carabinieri di Soresina hanno individuato un 25enne con uno spinello di marijuana e una donna con 1,5 grammi di cocaina. Infine, la Radiomobile ha bloccato due giovani di 25 e 28 anni, entrambi trovati con dosi di cocaina e hashish. Tutti e cinque sono stati segnalati come assuntori.