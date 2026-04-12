Capralba, tenta di fermare il furto della bici: ferito con un coltello

Momenti di tensione a Capralba: un 35enne reagisce al furto della sua bicicletta nei pressi della stazione e viene ferito durante la colluttazione. Non è in pericolo di vita.

Il furto e la reazione improvvisa nei giardinetti della stazione

Paura nel tardo pomeriggio a Capralba: un uomo reagisce al furto della propria bicicletta e viene ferito con un coltello. L’episodio è avvenuto martedì intorno alle 17:30 nei giardinetti vicino alla stazione, un’area solitamente tranquilla e frequentata da residenti, pendolari e clienti del Bar della stazione.

Protagonista della vicenda un 35enne originario della provincia di Bergamo, che si trovava seduto su una panchina mentre conversava con una ragazza. A pochi metri da lui aveva lasciato la propria bicicletta, apparentemente al sicuro. Ma in pochi istanti la situazione è precipitata.

Due uomini si sono avvicinati al mezzo e, con mossa rapida, lo hanno afferrato tentando di portarlo via. Il proprietario, accortosi immediatamente del furto, non ha esitato a intervenire: si è alzato di scatto e ha raggiunto i malintenzionati, ingaggiando con loro una colluttazione.

La colluttazione, il ferimento e le indagini dei carabinieri

Momenti concitati, durante i quali il 35enne è riuscito a riprendere la bicicletta e a mettere in fuga i due aggressori. Solo in seguito si è accorto di essere rimasto ferito: una lieve lesione al braccio, probabilmente causata da un coltello utilizzato durante lo scontro.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha prestato le prime cure e ha trasportato l’uomo all’ospedale di Crema. Dopo le medicazioni è stato dimesso con codice verde e non risulta in pericolo di vita.

Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona nel tentativo di identificare i due responsabili del tentato furto e dell’aggressione.