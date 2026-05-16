Capralba saluta don Emanuele Barbieri, da settembre sarà parroco a Bagnolo Cremasco

Il cambio alla guida della comunità parrocchiale di Capralba rappresenta un momento significativo per tutto il paese. Dopo anni vissuti accanto ai cittadini, don Emanuele Barbieri lascerà il suo incarico per trasferirsi a Bagnolo Cremasco. Al suo posto arriverà don Luigi Agazzi. Tra i residenti prevalgono gratitudine, affetto e il ricordo di un parroco che ha saputo creare comunità attraverso iniziative, incontri e momenti condivisi.

Il cambio alla guida della comunità

A Capralba il cambio alla guida della comunità parrocchiale non è soltanto una notizia ecclesiastica: è un passaggio che tocca profondamente il paese e le persone che in questi anni hanno trovato in don Emanuele Barbieri un punto di riferimento umano prima ancora che spirituale. L’annuncio ufficiale è arrivato la scorsa settimana dal vescovo Daniele Gianotti, che ha comunicato la nomina di Luigi Agazzi come nuovo parroco di Capralba e Farinate, nell’Unità Pastorale San Carlo Acutis. Don Emanuele Barbieri assumerà invece il nuovo incarico di parroco a Bagnolo Cremasco. Le nuove nomine diventeranno operative a partire dal mese di settembre.

Il ringraziamento della comunità

A nome dell’Amministrazione comunale è intervenuto il sindaco Damiano Cattaneo che ha voluto esprimere un pensiero comune a tutta la comunità: “Un sentito ringraziamento a don Emanuele per gli anni vissuti insieme, per la disponibilità, per il cammino condiviso e la costante attenzione verso i giovani, le famiglie, gli anziani delle nostre comunità”. Parole che riflettono il sentimento diffuso tra molti residenti, che in queste ore stanno esprimendo affetto, gratitudine e anche un velo di malinconia per una figura che negli anni è riuscita a lasciare un segno concreto nella vita del paese. “Quando è arrivato il paese era molto più spento – racconta una residente – Don Emanuele ha saputo riportare entusiasmo e voglia di stare insieme”. E ancora: “Non era soltanto il parroco, era una persona presente, che coinvolgeva tutti e poteva unire generazioni diverse”.

I ricordi e l’accoglienza al nuovo parroco

Tra i ricordi che emergono con più affetto ci sono le iniziative organizzate nel tempo: le gite in montagna, le ciaspolate, i momenti aggregativi e le attività dedicate ai giovani e alle famiglie. Occasioni che, secondo molti cittadini, hanno contribuito a creare un clima nuovo all’interno dell’oratorio che non si respirava da anni.

“Le uscite in montagna resteranno tra i ricordi più belli – racconta Luca Rana – perché erano momenti semplici ma capaci di fare davvero comunità”.

Nel suo messaggio, il sindaco ha sottolineato come la presenza di don Emanuele abbia rappresentato “un punto di riferimento importante per Capralba e Farinate”, rivolgendogli i migliori auguri per il nuovo incarico pastorale. Allo stesso tempo, il paese guarda già al futuro con disponibilità e spirito di accoglienza verso il nuovo parroco.