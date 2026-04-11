Capralba, rivoluzione per lo sport: nuova palestra accessibile e smart

A Capralba prende forma un progetto da quasi mezzo milione di euro per trasformare lo spazio sportivo in una struttura moderna, accessibile e tecnologicamente avanzata.

Nuova palestra, una trasformazione che va oltre il progetto su carta

Non è solo un progetto su carta. A Capralba si prepara una piccola rivoluzione per lo sport e l’accessibilità nel cuore della comunità, una trasformazione che non passerà inosservata. Con una determinazione, la responsabile dell’area tecnica Silvia Lucchetti ha affidato all’architetto Alberto Zaghen l’incarico di elaborare il progetto esecutivo per uno scenario completamente nuovo, più efficiente e finalmente accessibile a tutti. Zaghen non si limiterà solo al progetto: sarà anche il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in cantiere, pronto a seguire passo dopo passo ogni dettaglio. L’operazione ha un costo tecnico di circa 50mila euro, ma il progetto complessivo è molto più ambizioso: quasi mezzo milione di euro di investimenti per osare allo scenario una nuova vita. E non è tutto frutto di risorse comunali: Regione Lombardia ha stanziato 240mila euro tramite un bando regionale, uno degli otto contributi ottenuti quest’anno nella provincia cremonese, mentre i restanti 250mila euro arrivano da un mutuo a tasso zero con il Credito Sportivo, pensato per sostenere opere pubbliche di valore.

Accessibilità e tecnologia: lo sport entra nel futuro

Quando entrerà in funzione, l’impianto non sarà più lo stesso. Sarà raggiungibile da tutti grazie a un nuovo percorso pedonale privo di barriere architettoniche che collegherà direttamente via Piave all’ingresso. Il parcheggio antistante sarà ridisegnato per una migliore distribuzione dei posti auto e, per rendere i collegamenti con la vicina scuola più sicuri e comodi, sarà realizzata una struttura coperta che accompagnerà direttamente studenti e visitatori dall’edificio scolastico alla palestra. Ma la trasformazione non si ferma all’accessibilità: sarà anche un salto nel futuro dal punto di vista tecnologico. L’impianto di illuminazione tradizionale verrà sostituito con luci a tecnologia led a risparmio energetico, gestito da un sistema domotico che permetterà il controllo e la supervisione da remoto, un elemento che promette non solo efficienza, ma anche risparmio nei costi di gestione.