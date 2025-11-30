Capralba rilancia lo sport: 240mila euro per una palestra più moderna, sicura e sostenibile

Capralba ottiene un importante finanziamento da Regione Lombardia per rinnovare la palestra comunale scolastica. Il progetto, da 490mila euro, porterà più sicurezza, efficienza energetica e nuovi spazi dedicati alla comunità sportiva.

Un finanziamento che premia il territorio

Un importante passo avanti per lo sport e la sicurezza degli impianti pubblici a Capralba. Regione Lombardia, nell’ambito del “Bando impianti sportivi 2025”, ha messo a disposizione 30 milioni di euro in contributi a fondo perduto per riqualificazione, messa in sicurezza e valorizzazione delle strutture sportive pubbliche. Nella prima fase del bando, dedicata alla Linea 1 – piccoli interventi con contributi da 70mila a 300mila euro – per la provincia di Cremona sono stati stanziati 1.650.000 euro per otto interventi in Comuni sotto i 15mila abitanti, di cui sei nel Cremasco. Tra questi spicca Capralba, che riceverà 240mila euro per interventi sulla palestra comunale scolastica.

Regione Lombardia – riferisce soddisfatto il sindaco Damiano Cattaneo – ha comunicato il finanziamento di 240mila euro a fondo perduto che sarà impiegato per interventi di riqualificazione della palestra comunale scolastica. Un risultato che premia ancora una volta il lavoro svolto dall’ufficio tecnico e dall’intero ente comunale.

Una palestra più moderna, sicura e accessibile

Il progetto, dal valore complessivo di 490mila euro, prevede interventi di ammodernamento ed efficienza degli impianti tecnologici, abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento dell’illuminazione. Piazza Olimpia sarà completamente ridisegnata per ottimizzare la distribuzione dei parcheggi, mentre un percorso pedonale si collegherà direttamente via Piave all’ingresso della palestra. Inoltre, sarà realizzata una struttura coperta per collegare la palestra alla scuola, garantendo un accesso sicuro e protetto agli studenti. Il progetto comprende anche la sostituzione dei corpi illuminanti con sistemi a led a risparmio energetico gestiti da domotica per supervisione e controllo da remoto, oltre all’installazione di videosorveglianza e sistemi di controllo accessi, per monitorare con attenzione gli spazi esterni e l’utilizzo della struttura.

Investimenti sostenibili e orgoglio della comunità

Dei 490mila euro complessivi, 240mila saranno coperti dal contributo regionale, mentre i restanti 250mila saranno richiesti al “Credito Sportivo” tramite un finanziamento a tasso zero, garantendo un intervento sostenibile e duraturo per il Comune.