Calci e pugni alla moglie che finisce in ospedale, arrestato per maltrattamenti e lesioni

L’ha picchiata con violenza facendola finire in ospedale con fratture e lesioni. E non era la prima volta. Lo scorso 4 gennaio, però, l’intervento dei carabinieri a Ricengo ha portato all’arresto dell’uomo che si trova ora in carcere a Cremona.

Aggredita e picchiata dal marito

A chiamare il 112 è stato un vicino di casa dove la donna ha trovato riparo dopo essere riuscita a sfuggire all’ira del marito. Intorno alle 19.30 dello scorso 4 gennaio, i carabinieri della stazione di Camisano si sono presentati a casa della famiglia. La donna, visibilmente spaventata, aveva lividi, tagli al volto e alle mani: a causarli era stato il marito che l’aveva colpita più volte con violenza.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo era rincasato in evidente stato di ubriachezza e la donna, per evitare problemi, aveva tentato di uscire di casa. Il marito l’avrebbe però strattonata, facendola cadere a terra, e colpita al volto con un oggetto metallico. La donna ha subito tagli alle mani tentando di difendersi. Successivamente è stata presa a pugni, schiaffi e calci, riuscendo infine a scappare di casa e a chiedere aiuto ai vicini.

Anni di violenze

Sul posto, i militari hanno trovato l’abitazione in disordine e tracce di sangue sul pavimento, conseguenza della colluttazione. I figli della coppia erano intervenuti per difendere la madre, generando una forte tensione che i carabinieri sono riusciti a calmare. Una situazione grave che durava da anni, con continui episodi di insulti, minacce e aggressioni fisiche. Dopo la denuncia, l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate e trasferito al carcere di Cremona. L’8 gennaio il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.

La moglie, invece, si è recata in ospedale a Crema, dove le sono state diagnosticate una frattura e numerose contusioni dovute ai violenti colpi subiti.