Cad, al via il servizio di call center: "Prima giornata senza disfunzioni"

Centosessantuno chiamate, settantatré appuntamenti fissati in due ore. Si è chiusa così, ieri, lunedì 4 luglio, la prima giornata di attività del call center per i medici di base organizzata da Ats, in rimpiazzo degli ambulatori di Continuità assistenziale diurna. La "Cad diffusa", così il servizio è stato battezzato dall'Agenzia per la tutela della salute, ha funzionato "regolarmente, e non sono state segnalate disfunzioni", nella giornata di lunedì.

Ats: "Disponibile a parlare con la popolazione"

Nel frattempo, è stato fissato un appuntamento con i sindaci e i presidenti degli ambiti, che nel frattempo stanno protestando vivacemente contro la decisione. Da parte di Ats c'è comunque "la disponibilità a programmare degli incontri con la popolazione, per informare la cittadinanza sulla delicata situazione". Il primo incontro si terrà a Palosco proprio mercoledì sera, all 21, nel salone Paolo VI dell'oratorio.

Intanto, per la situazione estremamente critica di Treviglio si immagina già un piano B: dopo la chiusura della Cad a partire da lunedì 11, si potrebbero rimettere in campo le Usca - Unità speciali di continuità assistenziali. La Usca è una figura medica istituita durante la pandemia, per garantire assistenza domiciliare ai pazienti positivi al Covid, su indicazione dei medici di base. Intanto, continuano le proteste dei sindaci.

