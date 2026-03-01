Bloccati sulla nave da crociera nel porto di Dubai: “Non sappiamo quando finirà”

Tra gli italiani bloccati a Dubai ci sono anche quattro cittadini della Bassa bergamasca che stavano terminando una crociera. Nella penisola arabica si è scatenata una guerra dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran di ieri, sabato 28 febbraio 2026.

Bloccati a Dubai

Il gruppo (nella foto di copertina, ndr), composto da Mauro Suzzi, 54enne di Caravaggio, camionista per la Materind di Bariano, la moglie Laura Costa, 50 anni, che lavora per il Consorzio Enfapi di Treviglio, la nipote Cristina Panno, 34 anni di Mozzanica, e l’amica di quest’ultima, la 34enne Vittoria Sassi di Trezzolasco, frazione di Sergnano, era partito una settimana fa per una crociera nel golfo Persico.

“Ci siamo imbarcati sulla Msc Euribia a Doha, in Qatar, e abbiamo fatto diverse tappe – ha raccontato Suzzi, da noi raggiunto telefonicamente – L’ultima era Dubai, dove siamo arrivati ieri, sabato. Oggi avremmo dovuto proseguire per Doha, dove avremmo preso il volo per rientrare in Italia. E invece siamo qui bloccati e nessuno sa dirci niente. Siamo molto spaventati”.

Tanta paura

I quattro turisti della Bassa “prigionieri” negli Emirati Arabi sono molto preoccupati per la situazione, soprattutto perché sentono continue esplosioni. Ma soprattutto perché non ci sono informazioni su quando potranno tornare a casa.