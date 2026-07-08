Blitz notturno al bancomat di Dovera: colpo sventato grazie alla segnalazione di un residente

È accaduto intorno alle 2.50 della notte dell'8 luglio a Dovera. Nel mirino dei malviventi è finito lo sportello automatico del Banco Bpm di via Lodi

Un colpo pianificato nei minimi dettagli, ma mandato all’aria nel giro di pochissimi minuti grazie al senso civico di un cittadino e all’intervento lampo delle Forze dell’ordine. È accaduto intorno alle 2.50 della notte dell’8 luglio a Dovera. Nel mirino dei malviventi è finito lo sportello automatico del Banco Bpm di via Lodi.

La dinamica: fiamme ossidriche e fuga nei campi

Almeno due uomini con il volto coperto si sono avvicinati allo fessura del bancomat e, armati di fiamma ossidrica, hanno iniziato a tagliare la piastra metallica vicina alla bocchetta delle tessere per cercare di forzare il dispositivo. A rovinare i loro piani è stata l’attenzione di un residente della zona. Notando le ombre sospette e i bagliori della fiamma, l’uomo ha immediatamente dato l’allarme al 112, fornendo dettagli precisi e fondamentali.

Nel giro di pochissimi minuti sono piombate sul posto due pattuglie dei carabinieri della Stazione di Pandino e del Radiomobile di Crema, che si trovavano già in zona per i consueti controlli del territorio. Accortisi dei lampeggianti, i malviventi hanno abbandonato il loro intento e si sono dati a una fuga precipitosa. I due hanno scavalcato un cancello, attraversato il giardino di un’abitazione, superato una recinzione e guadato una roggia, facendo infine perdere le proprie tracce nella folta vegetazione favorita dal buio della notte.

Indagini e rilievi in corso

Sul posto non sono stati rinvenuti attrezzi abbandonati, ma i militari hanno comunque effettuato accurati rilievi tecnici per individuare impronte o tracce biologiche utili a dare un volto ai malviventi.

Le indagini sono ora guidate dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Crema insieme ai carabinieri di Pandino. Sotto la lente degli investigatori ci sono le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona, che potrebbero aver ripreso le fasi dell’arrivo o della fuga dei fuggitivi.

“Ancora una volta si rivela fondamentale l’alleanza tra cittadini e forze dell’ordine,” sottolinea la nota dell’Arma. La chiamata tempestiva del residente ha permesso di indirizzare le pattuglie più vicine e far fallire il furto sul nascere, confermando l’efficacia del controllo capillare del territorio cremasco.