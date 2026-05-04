Beccato con un monopattino rubato, 46enne denunciato per ricettazione

La vittima del furto ha guidato i militari dell'Arma fino ad alcuni garage aperti e in uno di questi c'era il mezzo che gli era stato rubato

Gli avevano rubato il monopattino a Milano e seguendo il sistema di localizzazione l’ha rintracciato a Spino attivando i carabinieri. Nei guai un 46enne denunciato per ricettazione.

Sulle tracce del monopattino rubato

Il pomeriggio del 1° maggio, verso le 16.15, la pattuglia di Vailate, è stata inviata in una via di Spino d’Adda perché un uomo aveva notato il

suo monopattino di cui aveva subito il furto quattro mesi fa a Milano, quando era entrato in un bar lasciandolo sul marciapiede senza alcun

sistema di sicurezza inserito. Ma quando era uscito dal locale pubblico si era accorto che qualcuno lo aveva portato via.

Tenuto conto che il monopattino aveva un sistema di monitoraggio della posizione e ieri lo localizzava a Spino d’Adda, l’uomo ha guidato i militari della pattuglia fino al luogo in cui riteneva potesse trovarsi il suo monopattino. Quindi, i militari di Vailate hanno raggiunto il posto indicato dove hanno trovato la vittima del furto, che ha accompagnato i militari presso alcuni garage, tutti aperti, in uno dei quali era presente il suo monopattino.

Denunciato per ricettazione un 46enne

La verifica eseguita mediante sistema di localizzazione attivato con il cellulare della vittima e tramite il controllo dei numeri seriali ha consentito di confermare in diretta che quello era proprio il monopattino della vittima. A quel punto, i militari hanno individuato il proprietario del garage, ovvero il 46enne, il quale ha riferito di avere comprato il monopattino mesi prima da uno sconosciuto a Milano, senza sapere indicare altro. Di conseguenza, i Carabinieri della Stazione di Vailate hanno restituito il monopattino al proprietario, mentre il 46enne è stato è stato denunciato per ricettazione.