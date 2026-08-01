“Bar Centrale” chiuso temporaneamente dal questore dopo segnalazioni per schiamazzi

Il “Bar Centrale” di piazza Vittorio Emanuele II a Rivolta è chiuso da alcuni giorni per un provvedimento disposto dal questore di Cremona.

Il provvedimento del questore

Saracinesche abbassate e locale chiuso da alcuni giorni. Il bar di piazza Vittorio Emanuele II è stato, infatti, sottoposto a un provvedimento di chiusura temporanea disposto dal questore di Cremona. Il provvedimento, che impedisce al locale di rimanere aperto al pubblico, sarebbe arrivato dopo le segnalazioni relative a una situazione di disturbo della quiete pubblica, con particolare riferimento alla presenza di gruppi di giovani che avrebbero utilizzato il bar e le aree circostanti come punto di ritrovo.

Il commento del sindaco Fabio Calvi

A confermare la vicenda è il sindaco Fabio Calvi, che spiega come l’Amministrazione comunale avesse già portato all’attenzione delle autorità la situazione.

“La chiusura è stata ordinata dal questore su segnalazione dei carabinieri in collaborazione con noi amministratori comunali che avevamo richiesto attenzione per gli schiamazzi e soprattutto per le compagnie di giovani che disturbavano la quiete pubblica, usando come base questo locale. Stiamo pensando anche ad altri provvedimenti, se necessari”.

Un problema che interessa il centro storico

La questione, infatti, non sembra riguardare soltanto il bar di piazza Vittorio Emanuele II. Il problema degli schiamazzi è da tempo al centro delle lamentele di chi vive nel centro storico. Con l’arrivo della bella stagione, la situazione tende inoltre a farsi più evidente. E proprio chi abita nelle vicinanze dei parchi pubblici segnala da tempo episodi di schiamazzi, rumori e comportamenti male considerati, che in alcuni casi si protraggono fino a tarda ora.