Asst Crema, 87 ricoveri per Covid, 7 sono in terapia intensiva

Calano i ricoveri all’Asst Crema: sono 87 i pazienti con Covid, 7 di questi si trovano in terapia intensiva.

Asst Crema, dati in miglioramento

Se paragonati con i dati diffusi lo scorso 30 marzo, la situazione per l’Asst Crema può dirsi senz’altro in miglioramento. Il 30 marzo, infatti, l’ospedale di Crema registrava 158 ricoveri per Covid, 10 pazienti in terapia intensiva e 43 in subintensiva. Altri 20 pazienti, invece, si trovavano ricoverati all’ospedale Santa Marta di Rivolta.

Meno di cento ricoveri

Oggi, 26 aprile, a quasi un mese di distanza la situazione si presenta migliore con 87 pazienti positivi al Covid, 10 dei quali ricoverati in terapia intensiva e 25 in subintensiva. A Rivolta, invece, restano ricoverate ancora 17 persone.

Sul territorio afferente all’Asst Crema, invece, il centro servizi Covid ha registrato 1336 cittadini segnalati al domicilio di cui 136 presi in carico e seguiti alle loro abitazioni. Sul fronte vaccini, invece, a oggi risultano somministrate 34100 dosi.