Asst Crema, in ospedale 158 ricoveri, 10 in terapia intensiva

Sono 158 i pazienti Covid (153 i pazienti non Covid) attualmente ricoverati nel Cremasco. Lo comunica l’Asst Crema. Di questi 10 si trovano in terapia intensiva, mentre 43 si trova in semi-intensiva. Anche a Rivolta risultano, a oggi, 20 ricoveri per Covid.

Secondo i dati diffusi oggi nel territorio di competenza dell’Asst Crema sono 1067 i cittadini segnalati al domicilio e 203 i cittadini in carico seguiti presso le loro abitazioni.

Sul fronte vaccini, invece, l’Asst ha raggiunto 19.768 inoculazioni.

