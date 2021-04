Asst Crema, 147 ricoveri per Covid, 11 in terapia intensiva

Sono 147 le persone attualmente ricoverate per Covid-19 nell’area dell’Asst Crema: di queste 17 si trovano a Rivolta.

Asst Crema: i ricoveri per Covid

Restano in linea con quelli della scorsa settimana i dati riguardanti i ricoveri per Covid-19 nel Cremasco. Sono 147 i pazienti ricoverati, di questi 11 in terapia intensiva (+1 sulla scorsa settimana) e 40 (-3) nella semi intensiva.

I cittadini segnalati al domicilio sono invece 1141, di questi 214 sono in carico e seguiti dai sanitari al proprio domicilio.

Sul fronte vaccini, invece, le dosi somministrate salgono a 22683.

