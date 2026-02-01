Arriva l’autovelox sulla Paullese, ma nel posto sbagliato. Sono diversi anni che il tratto di Paullese che precede il ponte è teatro di numerosissimi incidenti stradali, talvolta mortali, e sono diversi anni che i cittadini e il sindaco di Spino d’Adda Enzo Galbiati chiedono alla Provincia di intervenire.

Con il primo intervento sono stati installati degli spartitraffico in mezzo alla carreggiata, divelti in poco tempo dagli automobilisti. Non avendo prodotto alcun miglioramento, sono stati chiusi i passaggi che portavano alle attività poste sulla strada. Tuttavia, anche questa soluzione non ha portato alla riduzione sperata degli incidenti in quel tratto. Il sindaco ha chiesto a gran voce alla Provincia di installare nei pressi del benzinaio un autovelox con il limite di 70km/h, e finalmente quest’anno è stato ascoltato. Alla fine della scorsa settimana è stato ufficializzato che, entro 60 giorni, verrà messo in funzione il tanto richiesto autovelox, ma due chilometri prima del tratto critico e con il limite di 110km/h.