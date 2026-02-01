Arriva l’autovelox sulla Paullese, ma nel posto sbagliato. Sono diversi anni che il tratto di Paullese che precede il ponte è teatro di numerosissimi incidenti stradali, talvolta mortali, e sono diversi anni che i cittadini e il sindaco di Spino d’Adda Enzo Galbiati chiedono alla Provincia di intervenire.
Con il primo intervento sono stati installati degli spartitraffico in mezzo alla carreggiata, divelti in poco tempo dagli automobilisti. Non avendo prodotto alcun miglioramento, sono stati chiusi i passaggi che portavano alle attività poste sulla strada. Tuttavia, anche questa soluzione non ha portato alla riduzione sperata degli incidenti in quel tratto. Il sindaco ha chiesto a gran voce alla Provincia di installare nei pressi del benzinaio un autovelox con il limite di 70km/h, e finalmente quest’anno è stato ascoltato. Alla fine della scorsa settimana è stato ufficializzato che, entro 60 giorni, verrà messo in funzione il tanto richiesto autovelox, ma due chilometri prima del tratto critico e con il limite di 110km/h.
“Con mio rammarico informo la cittadinanza che è dispositivo non verrà collocato alla fine del tratto raddoppiato come inizialmente ipotizzato – ha dichiarato il sindaco Galbiati – Secondo quanto previsto dal Codice della strada, l’autovelox sarà posizionato all’altezza dello svincolo di Spino est, a circa 2 km dall’imbuto del ponte, in un tratto dove il limite è di 110 km/h. Il tratto più critico resta quello in prossimità del ponte Adda, dove la carreggiata si restringe e il limite di 70km/h non viene rispettato. È lì che si creano le maggiori condizioni di pericolo. Posizionare l’autovelox dove il limite è di 110km/h non risolve il problema della sicurezza stradale. Chiederemo se possibile di chiudere anche lo svincolo verso il benzinaio. È necessario instaurare un dialogo più concreto con la Provincia proprietaria della strada affinché le future opere di riqualificazione del ponte tengano conto anche delle opere complementari fondamentali per la sicurezza del territorio. L’Amministrazione continuerà a farsi portavoce delle esigenze dei cittadini con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e una viabilità più adeguata nei punti realmente critici della Paullese”.