Armato di coltello minaccia i passanti: denunciato nel Cremasco

Armato di coltello minaccia i passanti: denunciato nel Cremasco
Pubblicato:

Un uomo di 37 anni, pregiudicato, è stato denunciato a piede libero ieri sera, domenica 31 agosto, dai carabinieri di Crema: dovrà rispondere di porto abusivo d'armi, dopo che - ubriaco - ha minacciato con un grosso coltello da cucina alcuni passanti, nei pressi di un locale di Spino d'Adda.

Tutto è cominciato quando alcuni cittadini hanno allertato il carabinieri chiamando il numero unico d'emergenza: erano circa le 23.30, e avevano notato l'uomo, completamente ubriaco, minacciava alcuni passanti brandendo una lama da circa 23 centimetri.

Poco prima aveva anche gettato a terra delle bottiglie. I militari della Radiomobile sono giunti immediatamente sul posto, intercettando l’uomo e intimandogli di appoggiare il coltello. L’uomo non ha opposto resistenza. I militari lo hanno bloccato e hanno sequestrato l’arma bianca che aveva tra le mani. Poco prima, hanno ricostruito, sotto i portici di via Ungaretti aveva seguito e minacciato dei passanti, apparentemente senza alcun motivo. Oltre alla denuncia, è stato anche multato per ubriachezza.

