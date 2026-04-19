Argento internazionale per Assanelli e Manzoni: Vailate brilla nella danza sportiva

Ancora un successo internazionale per Vailate grazie alla coppia Assanelli-Manzoni, che conquista un prestigioso secondo posto in una competizione di alto livello nella danza sportiva.

Un successo internazionale per Vailate

Un risultato di prestigio che porta ancora una volta il nome di Vailate sul palcoscenico internazionale della danza sportiva. Tiziano Assanelli e la moglie Mary Manzoni hanno conquistato un brillante secondo posto all'”Emilia International Dance Festival” di Budrio, in provincia di Bologna, confermandosi tra le coppie più competitive della loro categoria.

Una gara di alto livello

La, organizzata dalla “Danza Lerose Academy” sotto l’egida della “Federazione Italiana manifestazione Danza Sportiva” e della “World Dance Sport Federation”, ha richiamato ballerini da tutta Italia e da diversi Paesi europei, alzando notevolmente il livello della competizione. I coniugi vailatesi si sono distinti nella categoria “Senior V” di ballo standard, affrontando una prova completa e impegnativa sulle cinque discipline: tango, valzer inglese, valzer viennese, slow fox e quickstep. Tre turni di gara, con esibizioni iniziate in serata, hanno portato la coppia fino alla conquista della medaglia d’argento.

Un percorso in continua crescita

Un risultato che si inserisce in un percorso già ricco di soddisfazioni. La coppia, infatti, arriva da un quarto posto ottenuto al “Pordenone Open”, altra competizione di livello internazionale che aveva già confermato la loro crescita costante nel circuito.